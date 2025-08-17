ビートたけし（78）は17日に放送されたテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。この日ゲスト出演した元自民党参院議員で7月の参院選で落選した武見敬三元厚労相（73）と、「選挙と漫才」の共通点で意気投合するひと幕があった。番組はこの日「衆参ともに過半数割れで現金給付・消費税減税の行方は？徹底討論SP」と題して、参院選をへて本格的な多党時代に突入し、先行きが不透明となっている日本政界につ