先月コンビを解散した元「令和喜多みな実」（旧コンビ名「プリマ旦那」）のピン芸人・河野良祐が、１７日放送のカンテレ「マルコポロリ！」（日曜・後１時５９分＝ＴＶｅｒ、カンテレドーガで配信中）に出演。番組内で改名を発表した。スタジオにはコンビを解散した芸人たちが集合。河野は「やっぱりコンビを組みたくて。例えば元和牛の水田（信二）さんとか、元プラス・マイナスの兼光（タカシ）さんとか。尼神インターも同期