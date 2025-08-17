◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５ＤｅＮＡ＝延長１２回＝（１７日・バンテリンドーム）中日は、延長１２回に勝ち越しを許して敗戦。６日以来の３連敗で、借金は今季最多の１２に膨らんだ。この日は、日本球界復帰後、１軍初登板となる藤浪晋太郎投手が先発した。藤浪は、６日のイースタン・リーグ巨人戦では、４回途中５失点で、７四死球。２死球はいずれも右打者だったこともあり、“藤浪対策”として、球団では初めて左打者