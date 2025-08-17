筋肉キャラで人気を集めている５２歳の俳優が、バッキバキに仕上がった上半身を惜しげもなく披露した。インスタグラムで見事に鍛え上げられた体を披露したのは武田真治。雑誌に最近の筋トレ事情を取材されたことを告知し「＃無加工無修正＃５２歳」のハッシュタグを添えた。この投稿には「山Ｐかと思ったら、シンディだった」「山Ｐかと思いました！かっこいい！！」「すごー！！彫刻みたい」「大胸筋の内側がめちゃくちゃ