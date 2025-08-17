中日は１７日のＤｅＮＡ戦（バンテリン）に４―５で敗れて３連敗。借金は今季最多の「１２」となり、３位・ＤｅＮＡとの差は５ゲームに広がった。中日は１―２で迎えた６回に上林がＤｅＮＡ２番手・中川から右翼席へ同点のソロアーチ。「打ったボールはストレートです。３連敗はできないという気持ちと（先発の）松葉さんが頑張っているので応えたいという気持ちが最高の形になってくれて良かったです」という一発に、バンテリ