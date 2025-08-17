新日本プロレスは１７日、来年１月４日東京ドーム大会のチケット概要を発表した。同大会は棚橋弘至の引退試合、２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ・アロンのプロレスデビュー戦が予定されており、話題を呼んでいる。チケットの一般発売は１０月１日から開始され、各種先行受付は決定次第発表される。同大会の最前列は「棚橋弘至引退特別シート」として特典付きで販売され、価格は１００万円となること