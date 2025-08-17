フィリピンの日本大使館によりますと、首都マニラで15日夜、日本人2人がタクシーから降りたあと、近づいてきた男に銃で撃たれ、死亡しました。男は被害者の所持品を奪ってバイクで逃走したということです。当局が捜査を進めていますが、動機などについては分かっていません。