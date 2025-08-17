ドキュメンタリー映画「ウナイ透明な闇PFAS汚染に立ち向かう」の舞台あいさつに登壇した平良いずみ監督＝7月、那覇市全国各地の水道水などから有機フッ素化合物（PFAS）が検出された問題を巡り、水質汚染の解消に向けて尽力する女性たちの姿を追ったドキュメンタリー映画「ウナイ透明な闇PFAS汚染に立ち向かう」の公開が始まった。7月に沖縄の一部で先行上映され、今月16日の東京を皮切りに、全国で順次公開される予定。