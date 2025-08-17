全国高校野球選手権は１７日、３回戦の試合後に抽選が行われ、準々決勝第３試合と第４試合の組み合わせが決まった。第３試合は県岐阜商（岐阜）と横浜（神奈川）、第４試合は沖縄尚学（沖縄）と東洋大姫路（兵庫）が戦う。第１、第２試合は１６日に決まっており、第１試合は京都国際（京都）と山梨学院（山梨）が対戦。第２試合は関東一（東東京）と日大三（西東京）の東京勢対決となる。