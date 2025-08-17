「戸田ボート大賞」（１７日、戸田）１７日は開催４日目が行われた。赤羽克也（４４）＝埼玉・９１期・Ａ２＝が、ベスト１８入りへ２着条件の１０Ｒを３コースまくりで快勝した。「１着しかないと思っていた。いつも１着を目指しているけど、力の入った一戦でした」と準優進出を決めて会心の笑みを見せた。今節は新エンジンが相棒で、節間は立ち上がりが重い症状に悩まされた。連日のペラ調整で「やっと普通になったかな」と上