阪神の藤川球児監督が試合後、レフトを守る若手選手について言及した。16日の巨人戦は『7番・レフト』でスタメン出場した中川勇斗が3安打の活躍を見せたが、この日は『6番・レフト』でスタメン出場した高寺望夢が4回に先制打を放った。藤川監督は「郄寺本人、打った瞬間ガッツポーズしているのが、背中越しに見えたんですけども、まだ、早いですね。エヘヘ」とニヤリ。レフトを守る若手選手の活躍に藤川監督は「まあ