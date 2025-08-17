● 巨人 1 − 3 阪神 ○＜21回戦・東京ドーム＞阪神の石井大智が17日の巨人戦、1回を無失点に抑え、NPB新記録となる40試合連続無失点を樹立した。3−1の8回に登板した石井は先頭の泉口友汰を中飛、続く岡本和真に内野安打を許したが、キャベッジを見逃し三振、岸田行倫を右飛に打ち取った。藤川球児監督は試合後、「まあまあ、いつもどおりで、彼らしいピッチングだったと思いますね」と振り返り、NPB記録に関しては「そのあ