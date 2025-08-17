最大9日だった連休も17日で終わり。18日から始まる仕事を前に、各地の駅や空港では笑顔と涙のお別れが繰り広げられました。JR盛岡駅の東北新幹線のホームでは、家族との別れを惜しむ人たちの姿が見られました。東北新幹線や東海道新幹線などは17日が上りのピークで、終日ほぼ満席の状態となっているということです。空の便も国内線はこの週末がUターンのピーク。熊本空港の出発ゲートでは、祖母や祖父と抱き合って別れを惜しむ女の