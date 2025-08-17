2025年8月20日（水）～10月19日（日）、体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」にて、ORBISとアート集団ヘラルボニーがコラボした特別プロジェクトが開催されます。「異彩を、放て。」をテーマに、障害や個性を価値へと変えるヘラルボニーのアートを、毎日のスキンケアに寄り添うボトルデザインへ。アートと美容の融合で、日常に癒しと彩りを届けます。 アートとスキンケア