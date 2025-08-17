◆第107回全国高校野球選手権・3回戦明豊1―3県岐阜商（17日、甲子園）明豊が競り負け、2017年以来のベスト8入りはならなかった。県岐阜商が4強入りした2009年以来、16年ぶりに8強入りし、ベスト8が出そろった。先発の寺本悠真（3年）が初回、3安打と2四死球で3点を献上した。直後の2回に川口琥太郎（1年）の左越え三塁打で出塁し、相手の失策で1点を返した。その後も走者を出して好機をつくるものの、あと一本が出なか