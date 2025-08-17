鼠小僧にも狙われた大名屋敷『鬼平犯科帳』には一人働きをする馴馬の三蔵や石川の五兵衛などの盗人が登場します。このように江戸時代の盗賊の手口は、一人あるいは少人数で行う侵入盗と、徒党を組んで大勢で盗みに入る押し込みとに分かれていました。侵入盗が狙ったのが、主に大名屋敷です。天保3年(1832)に捕縛された鼠小僧次郎吉は、大名屋敷を専門とした盗人で、大名屋敷は見かけの大きさに比べて警備は手薄で忍び込みやすかっ