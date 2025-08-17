浜松市の天竜川で川下りの舟が転覆し、5人が死亡した事故から14年となった17日、犠牲者を追悼する慰霊式が行われました。 【写真を見る】天竜川川下り舟転覆事故から14年 追悼慰霊式＝静岡・浜松市 2011年8月17日、浜松市の天竜川で川下りの舟が転覆し、乗客4人と船頭のあわせて5人が死亡しました。 事故発生と同じ時間帯に行われた慰霊式では、当時、川下りを運営していた天竜浜名湖鉄道や、天竜区観光協会の関係者などが参列