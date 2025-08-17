静岡県下田市の老舗干物店で17日、小学生を招いて職場体験が開かれました。 【写真を見る】「おいしくな～れ、萌え萌えキューン」小学生が干物づくりに挑戦 静岡県の「職場体験講座」＝静岡・下田市 これは静岡県が夏休みに各地で開いている「小学生職場体験講座」で、17日は天然塩だけを使う伝統的な干物作りで知られる「小木曽商店」に、小学生のきょうだい3人が訪れました。 職人と同じ格好になった後、アジを開