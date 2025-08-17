「一般戦・お盆シリーズ」（１７日、宮島）優勝戦が行われた。波乱の準優勝戦でただ一人逃げを決めた市川哲也（５６）＝Ａ２・広島・６７期＝が予選３位から優勝戦の１号艇。Ｖ本番もコンマ０８のトップＳを決めてイン圧勝。２０２４年５月宮島以来となる通算１０３回目の優勝を飾った。２着争いは混戦となり、１周２Ｍで内を突いた辻栄蔵（広島）が逆転で２着、３コースからまくって出た田中辰彦（広島）が３着に続き、３連単