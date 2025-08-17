１７日も広島県内で猛暑日となる地点が出るなど暑い１日となりました。 今後１週間は厳しい暑さが続きそうだということです。 広島県内は高気圧に覆われ、厳しい暑さとなっています。 最高気温は府中市で３７．４℃安芸太田町加計で３５．８℃と猛暑日となったほか県内全ての観測地点で平年を上回る暑さとなりました。 広島地方気象台によりますと今後、少なくとも１週間は高気圧が居座り厳しい暑さが見込まれる予報で、こまめ