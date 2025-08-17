親子でのお笑いコンビ「完熟フレッシュ」の娘・池田レイラが父の誕生日を思い出ショットで祝福した。レイラは１７日、自身のインスタグラムを更新。「本日８月１７日は！パパこと池田５７ＣＲＡＺＹこと池田哲也さん（＠ｉｋｅｄａａ５７ｃｒａｚｙ）のお誕生日パパ！お誕生日おめでとうー！！！」と記し、生後間もない写真や幼少期ショットなど複数枚の父娘ショットをアップ。「ずっとお肌ピチピチだし、お喋りも健在だ