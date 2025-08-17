16日に「記録的短時間大雨情報」が発表された静岡県浜松市では、竜区で床上浸水などの被害があり、一夜あけ住民らが自宅などの片づけに追われていました。 【写真を見る】「測ったら50センチぐらいありました」7件の床上浸水被害確認 記録的短時間大雨情報が出された浜松市天竜区＝静岡・浜松市 16日の午後2時半頃と午後4時半頃の2回、「記録的短時間大雨情報」が発表され浜松市では、天竜区と浜名区の一部の地域に避難指示が出