広島市の安佐動物公園で国内で初めて今月生まれたマルミミゾウの赤ちゃんについて１７日、近況を獣医師が解説しました。 野田亜矢子 獣医師「（普通の赤ちゃんゾウは）自分の鼻を自分で踏んでこけたりするらしいです。でも（このゾウは）全くない。ちゃんと水を飲めて超器用なんですよ。これを知ったゾウ班がなんて言ったか。 『絶対成長したら悪さしいになる』って」 ５日に安佐動物公園で生まれたマルミミゾウの赤ちゃんは８