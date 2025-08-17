第１０７回全国高校野球選手権は１７日に３回戦４試合が行われ、８強が出そろった。この日は沖縄尚学、春夏連覇を狙う横浜（神奈川）、東洋大姫路（兵庫）、県岐阜商（岐阜）が勝利。１９日に行われる準々決勝に駒を進めた。前日１６日には日大三、山梨学院、夏連覇がかかる京都国際、昨夏準優勝の関東第一が８強入りを決めた。８校の顔ぶれは関東が４校、東海が１校、近畿が２校、九州が１校。仙台育英が沖縄尚学にタイブ