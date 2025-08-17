◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２６節岡山―柏（１７日・ＪＦＥ晴れの国スタジアム）柏―岡山は落雷のため、３０分以降遅れて開始すると発表された。当初は午後６時に試合開始が予定されていたが、午後５時５０分を過ぎた辺りで、分厚い雲が空を覆った。雨は降っていないものの、雷が連続で落ちる状況が続いている。詰めかけたサポーターたちも、スタッフの誘導で避難を行った。