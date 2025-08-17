韓国ＫＢＯリーグのキウム・ヒーローズに所属するソン・ソンムン内野手（２９）が１７日、シーズン終了後にＭＬＢ挑戦に向け、ポスティングシステムを申請する意向を明らかにした。韓国の通信社「聯合ニュース」が伝えた。ソンムンは昨季、打率３割４分、１９本塁打、１０４打点、２１盗塁をマークし、一気にブレーク。１０年目の今季は１５日にリーグ史上５８人目となる「２０本塁打―２０盗塁」を達成し、１シーズンで全８球