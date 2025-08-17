◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―５ＤｅＮＡ（１７日・バンテリンドーム）中日は、延長１２回に勝ち越しを許して敗戦。６日以来の３連敗で、借金は今季最多の１２に膨らんだ。延長１２回。１１回から登板し、３者凡退に抑えた梅野がこの回もマウンドへ。だが、先頭の佐野から２連打と暴投で、無死一、三塁とピンチを広げると、続く三森を申告敬遠で満塁とした。戸柱を空振り三振に抑えたが、林の中犠飛で勝ち越しを許した。先