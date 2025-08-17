歌舞伎俳優の片岡仁左衛門（８１）が１７日、京都の北野天満宮で、東京・歌舞伎座「秀山祭九月大歌舞伎」（２〜２４日）で上演される「菅原伝授手習鑑」の成功祈願と取材会を行った。松竹創業１３０周年を記念して３月の「仮名手本忠臣蔵」に続いて通し上演される歌舞伎三大名作の第２弾（第３弾は１０月の「義経千本桜」）で、仁左衛門は昼の部の「筆法伝授」で５年ぶり６回目、「道明寺」で同７回目となる菅丞相（菅原道真）