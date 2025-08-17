佐渡市で能の大成者である世阿弥をしのぶ供養祭が行われ、幽玄な能が披露されました。17日、佐渡市で行われた「世阿弥供養祭 能楽大会」。室町時代佐渡に配流された世阿弥をしのぼうとこの日は読経や焼香が行われ、荘厳な雰囲気の中で能が演じられました。訪れた人は披露された幽玄な舞に見入っていました。【訪れた人は】「自分の知らなかった佐渡の文化を知ることができて感動した」【世阿弥供養祭 能楽大会実行委員会天澤眞博