新潟競馬場で開かれている夏の新潟競馬。17日は、メインレースでオープンクラスのハンデ戦「NST賞」が行われました。15頭が出走し、ダート・1200メートルで競います。3番人気のテイエムトッキュウを先頭に、最後の直線に入りますが…【実況】「残り100mを通過、外からクロジシジョー。外から上がって先頭に立った！ゴールイン」最後は1番人気のクロジシジョーが外から差し切り、期待に