鹿児島市がサッカースタジアムの整備を目指す中、サッカー男子日本代表の森保一監督を招いたトークイベントが開かれました。 鹿児島市はサッカースタジアムの建設を目指していますが、正式な候補地は決まっていません。 こうした中、県サッカー協会はスタジアム整備に向け機運を高めようと、サッカー男子日本代表の森保一監督を招いてトークイベントを開きました。森保監督は全国の事