鹿児島県薩摩川内市で17日、バレーボール男子日本代表の練習が公開され、ファンおよそ2600人が声援を送りました。 9月に開幕するバレーボール世界選手権に向け、男子日本代表は今月11日から薩摩川内市で合宿しています。最終日の17日はおよそ2600人のファンが駆けつけ、選手たちは実戦形式の練習を行いました。 高橋藍選手は精度の高いサーブでサービスエースを奪うと、キャプテンの