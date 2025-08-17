プレミアリーグ開幕戦で悲劇が起きた。16日、ブライトンはホームスタジアムで行われた開幕節・フルハム戦後に72歳の男性サポーターが亡くなったことを発表した。英『ザ・サン』などが伝えている。ブライトンは名前を明かさずに哀悼の意を表明。「クラブ関係者一同、本日のフラム戦終了後に残念ながら亡くなった72歳のサポーターの家族と友人に心よりお見舞い申し上げます」と伝えた。また、対戦相手のフルハムも「本日午後の