こちらは、くじゃく座の方向・約7億光年以上先の銀河団「Abell（エイベル）3667」とその周辺を捉えた画像です。画像の幅は満月の視直径の1.7倍ほど（視野は52.6×52.6分角）。一見すると無数の星々が輝いているように思えますが、ここに写っているのはほとんどが銀河なのです。【▲ セロ・トロロ汎米天文台（チリ）のブランコ4m望遠鏡に設置された「ダークエネルギーカメラ（DECam）」で観測された銀河団「Abell 3667」（Credit: C