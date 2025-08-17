モデルで女優の谷まりあ（30）が17日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「夏してますか？」と書き出し、華やかなノースリーブ姿を披露した谷。うな重を前にビールをおいしそうに飲む様子を掲載した。ファンからは「めちゃめちゃ可愛いすぎる」「嘘じゃん！ってくらい可愛い」「大好き」「何か急に大人っぽくなったね」「美味しそうに呑むねぇ」などのコメントが寄せられた。