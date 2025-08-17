現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が17日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演。セ・リーグが27年シーズンからの指名打者（DH）制導入を決めたことを受けて「大谷ですよね、すべて変えたのは」とコメントした。「決まったからにはそのルールでやるしかないですよ。外国人選手を連れてくるのに、今まではセ・リーグの場合はある程度守れなければ連れて