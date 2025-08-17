夏休み中の子どもたちにスマートフォンやインターネットといった環境から離れた体験をしてもらおうというキャンプが高松市で始まりました。高松市にある五色台少年自然センターで開かれたのは、ゲームやＳＮＳから離れて過ごす「オフラインキャンプ」です。 香川県が増加傾向にあるネットやゲームの依存状態に陥っている子どもを減らそうと高松市の三光病院に委託して行っています。 自然