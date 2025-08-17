【ハノイ＝竹内駿平】在フィリピン日本大使館によると、１５日午後１０時４０分頃、フィリピンのマニラ首都圏マニラ市で、日本人２人が拳銃で撃たれ殺害された。大使館によると、日本人２人がタクシーから降りた直後、近づいて来た男１人が拳銃を発砲して２人を殺害し、日本人の所持品を奪ってバイクで逃走したという。地元警察から連絡を受けた大使館が２人の身元を確認した。大使館は「家族や関係者を含めた支援を行っている