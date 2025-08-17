福井の9.98スタジアムで行われた陸上の「アスリート・ナイト・ゲームズ」の男子100m決勝（16日）で、胗田大輝（22、東洋大）が10秒00（+0.3）をマーク。自己ベストを0秒02更新し、東京世界陸上の参加標準記録（10秒00）をクリアした。【写真で見る】胗田大輝、悲願の9秒台叶わずも「落ち込みたいですけどほどほどにしたい」さらに同日の予選では追い風参考記録も“9秒92”を叩き出し、“日本記録超え”のタイムにスタ