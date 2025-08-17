「全国高校野球選手権・３回戦、県岐阜商３−１明豊」（１７日、甲子園球場）県岐阜商・横山温大外野手（３年）がライトから一塁へ好返球し、甲子園をどよめかせた。生まれつき左手の指を欠損するハンディを背負っているが、名門で右翼のレギュラーとして活躍。八回の守りでは無死一塁から右直を捕球すると、右手にはめたグラブを素早く外して右投げで一塁へノーバウンド送球した。慌てて一塁走者が戻り間一髪でセーフとなっ