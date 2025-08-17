低気圧や前線の影響で北海道北部では記録的な大雨となり、天塩町などで土砂災害警戒情報が発表されています。17日午前8時ごろ、北海道北部の天塩町で撮影された映像。降りしきる雨の中、冠水した田畑の水面にプカプカと浮かぶ円筒状の物体は、家畜の餌として使われる乾燥した牧草を巻き取った牧草ロールです。暖かく湿った空気が流れ込み大気の状態が非常に不安定になった影響で、北海道北部では朝から激しい雨になりました。天塩