[8.17 J2第26節](JITス)※18:30開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[ヴァンフォーレ甲府]先発GK 1 河田晃兵DF 3 孫大河DF 21 ヘナト・アウグストDF 40 エドゥアルド・マンシャMF 7 荒木翔MF 10 鳥海芳樹MF 14 田中雄大MF 16 林田滉也MF 24 佐藤恵介MF 77 マテウス・レイリアFW 44 内藤大和控えGK 30 石川慧DF 2 井上樹DF 5 一瀬大寿MF 6 小林岩魚MF 11 熊倉弘達MF 20 遠藤光FW 9 三平和司FW 29 大島康樹FW 49 ネーミアス監督大