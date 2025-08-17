[8.17 J1第26節](JFEス)※18:00開始主審:上原直人<出場メンバー>[ファジアーノ岡山]先発GK 49 スベンド・ブローダーセンDF 2 立田悠悟DF 18 田上大地DF 43 鈴木喜丈MF 8 江坂任MF 19 岩渕弘人MF 24 藤田息吹MF 39 佐藤龍之介MF 41 宮本英治MF 88 柳貴博FW 22 一美和成控えGK 77 川浪吾郎DF 15 工藤孝太MF 14 田部井涼MF 27 木村太哉MF 28 松本昌也MF 33 神谷優太MF 50 加藤聖FW 98 ウェリック・ポポFW 99 ルカオ監督木山隆之
