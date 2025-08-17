◇第107回全国高校野球選手権県岐阜商３―１明豊（2025年8月17日甲子園）創部100周年の県岐阜商（岐阜）が歴代10位タイの夏42勝、大阪桐蔭に並ぶ。春夏90勝は4校目。先制の2点二塁打を含む3安打の宮川鉄平（3年）は「自分でも100点です」と喜んだ。今大会、公立校唯一のベスト8進出。県岐阜商の夏準々決勝進出も2009年以来16年ぶり。次戦は、春夏連覇を狙う横浜（神奈川）。宮川は「今日みたいに打ちたい。打ち勝つ