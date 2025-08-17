女子プロレス「マリーゴールド」１７日の東京・渋谷区スポーツセンター大会で、現在開催中のシングルリーグ戦「ドリーム・スターＧＰ」の注目選手が躍動した。この日のメインの６人タッグで、スーパーフライ級王者・岩谷麻優（３２）がスーパールーキー・山岡聖怜（１８）＆心希（１６）と組んで、林下詩美＆ビクトリア弓月＆南小桃と対戦した。試合は両軍が一進一退の攻防を繰り広げ、終盤に岩谷が小桃に強烈なフロッグスプ