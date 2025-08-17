虎最強投手陣＆女房役がＮＰＢ新記録を達成した右腕を祝福した。阪神は、１７日の巨人戦（東京ドーム）に３―１で競り勝ち、優勝マジックを２２に減らした。先発した才木浩人投手（２６）は、５回７安打を浴びながらも１失点の粘投。５回には先頭・丸に４号ソロを浴びたが、後続を断って最少失点で切り抜けた。６回以降は４人の投手が無失点で繋ぎ、白星をたぐり寄せた。２点リードの８回に４番手で登板した石井大智投手（２