【モデルプレス＝2025/08/17】モデルのすみれが17日、自身のInstagramを更新。美しいドレス姿を披露した。【写真】すみれ、美スタイル際立つドレス姿◆すみれ、美スタイル披露すみれは、イタリアでの結婚式参列を報告。新郎新婦を祝福し、夕暮れ時のテラスで胸元がざっくりと開いたヌーディーカラーのドレス姿を披露し、美しいスタイルを見せた。この投稿に、ネット上は「美しい」「セクシー」「圧巻のプロポーション」と反響が寄