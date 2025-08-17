中日戦で日本復帰後初登板したDeNA・藤浪＝バンテリンドームDeNAが逆転勝ちで4連勝。林が2―4の八回に同点の2点打、延長十二回に勝ち越しの犠飛を放った。日本復帰後初登板の藤浪は先発で5回5安打1失点。救援陣は八回以降無失点でつなぎ、坂本が今季3勝目。中日は3連敗。