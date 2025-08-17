女子200メートル平泳ぎ大会新の2分24秒63で優勝した常総学院・中沢心暖＝ひろしんビッグウェーブ全国高校総体（インターハイ）第24日は17日、広島市のひろしんビッグウェーブなどで行われ、競泳の女子200メートル平泳ぎは中沢心暖（茨城・常総学院）が大会新記録の2分24秒63で優勝した。女子200メートル個人メドレーは石川真菜（神奈川・日大藤沢）が2分10秒50の大会新で頂点に立った。男子200メートル平泳ぎは1年生の宮崎緒