ヘルパンギーナは、一般的に乳幼児を中心とした夏かぜとして知られている感染症ですが、実は大人も感染する可能性があります。特に大人が感染した場合、子どもよりも症状が辛いこともあります。本記事では、大人のヘルパンギーナがどのような病気なのか、また原因や感染経路、治療、予防法をQ&A形式で解説します。 監修医師：居倉 宏樹（医師）浜松医科大学卒業。初期研修を終了後に呼吸器内科を専攻し関東の急